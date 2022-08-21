بيان حول حادث الانهيار الذي وقع قرب قطارة الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

يتابع رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي حادث الانهيار الذي وقع قرب قطّارة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، في محافظة كربلاء المقدسة منذ اللحظات الأولى.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بالإشراف المباشر والميداني في محل الحادث على أعمال الإنقاذ، واستنفار أجهزة الدفاع المدني والأجهزة الصحية؛ لتأمين سلامة المصابين وإنقاذ المواطنين المحاصرين تحت الأنقاض.

وقدّم السيد رئيس مجلس الوزراء تعازيه الحارة لذوي الضحايا وأهاليهم، وتمنى سيادته السلامة وسرعة التشافي للمصابين.

وكان السيد رئيس مجلس الوزراء قد شدد في اتصال هاتفي مع محافظ كربلاء المقدسة والمسؤولين فيها على أهمية بذل الجهود فوراً من قبل فرق الإنقاذ في الدفاع المدني، وأداء الواجب على أتم وجه.

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