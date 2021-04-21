مجلس الوزراء يقدم الطعن بعدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء، في بغداد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وخلال الجلسة جدد السيد الكاظمي توجيهاته السابقة لوزارة التجارة بمواصلة العمل على توفير مواد البطاقة التموينية، كما وجه وزير التجارة للقيام بزيارات يومية والوقوف ميدانيا على عملية التوزيع.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة قيام وزارة العمل ببذل المزيد من الجهود لدعم الشرائح المشمولة بالرعاية الاجتماعية، والعمل بانسيابية بعيدا عن الروتين.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشات مستفيضة بشأن الطعون بالموازنة العامة، وقد تم تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، في ضوء التقرير المقدم من الامانة العامة لمجلس الوزراء.