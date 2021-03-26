قمة عراقية-أردنية-مصرية في بغداد

تستضيف العاصمة العراقية بغداد في السابع والعشرين من اذار الجاري قمة ثلاثية بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وستبحث القمة الثلاثية، التي تعقد للمرة الرابعة، سبل تطوير اليات التنسيق والتعاون السياسي والاستراتيجي بين الدول الثلاث ونتائج الاجتماعات الوزارية والفنية القطاعية، وخاصة الاقتصادية والحيوية منها كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة وتشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى سبل تحقيق تكامل الموارد بين البلدان الثلاثة الشقيقة، وخاصة في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي.

كما سيبحث القادة الوضع العربي الراهن والتحديات التي تواجه المنظومة العربية وسبل تعزيز الأمن القومي العربي.

وكان رئيس مجلس الوزراء أكد في كلمته في الاجتماع الثالث للقمة الثلاثية الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان في آب من العام الماضي أن “الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع العراق بأشقائه في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية تتيح لنا فرص بناء قاعدة للمصالح الاقتصاديّة المُشترَكة تُؤمّن شراكات استثماريّة طويلة المدى وتبادلاً تجاريّاً واسع الأفق، وكذلك إثراء الأسواق العراقيّة والأردنيّة والمصريّة بالمنتجات المُشترَكة لهذه البلدان.”

وأضاف ان “العراق يتطلّع لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصاديّة، والتجاريّة، والاستثماريّة، في مجالات الطاقة والكهرباء والبنى التحتية وإعادة الإعمار والنقل والصحة.”

واتفق القادة في ختام اعمال القمة الثلاثية في عمان على إنشاء سكرتارية تنفيذية من أجل تطوير آلية التنسيق الثلاثية يكون مقرها بالتناوب سنويًا في إحدى الدول الثلاث وكلَف وزراء الخارجية بوضع المهام المُناطة بالسكرتارية التنفيذية، بما يشمل مهام التحضير لاجتماعات القمم الثلاثية والوزارية ومتابعة مخرجاتها.

المشرق الجديد

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اكد في كلمة في مقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد مؤخرا أن “الحكومة العراقية طرحت فكرة المشرق الجديد، ونعمل على تطبيقها من خلال إيجاد مصالح مشتركة واسعة بين العراق والأردن ومصر، من شأنها أن تخلق منطقة اقتصادية مزدهرة تنتفع منها جميع القوى في المنطقة، ويلعب العراق فيها دوراً رئيسياً.”

واكد رئيس مجلس الوزراء على ان الحكومة العراقية لديها رؤية شاملة لحل النزاعات وبناء السلام، وانها توجه الدعوة الى جميع الأطراف الداخلية والخارجية للقيام بدورهم الإيجابي للمضي معا نحو سلام شامل ودائم.

يذكر ان القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في اذار 2019، تبعتها قمة ثلاثية في نيويورك في أيلول من العام نفسه

وفي العاصمة الأردنية عمان في اب 2020.