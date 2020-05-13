مجلس الوزراء يقر إجراءات لإصلاح مؤسسات الدولة وترشيد الإنفاق العام

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثانية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وفي مستهل الجلسة، وجه رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها أن هذه الحكومة هي حكومة التحديات الصعبة، وأهمها التحدي الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة لدى الشباب والتوزيع العادل للثروات، داعيا الوزراء والمسؤولين في الحكومة للابتعاد عن المجاملات والمحسوبيات والتدخلات السياسية والعمل على تطوير مؤسسات الدولة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على حماية حق التظاهر وعدم التسامح مع أي اعتداء يتعرضون له ، وأن الحكومة هدفها تحقيق تطلعاتهم المشروعة .

وحول عمل القوات المسلحة، أكد أن الجيش والقوات الأمنية البطلة تحمّلت الكثير، ويجب إعادة الهيبة للمؤسستين العسكرية والأمنية.

واضاف: أننا لن نجامل على حساب كرامة المواطن ومصلحة الوطن.

وأصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات ومن بينها:

تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية، وزير الخارجية، وزير التخطيط، محافظ البنك المركزي والأمين العام لمجلس الوزراء. وتتولى الخلية مهام ضمان توفير السيولة المالية، وترشيد الانفاق وتعظيم الموارد ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار من خارج الانفاق الحكومي

تقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة عن طريق قيام كل جهة حكومية بتقديم رؤيتها في هذا المجال.

اخذ الاجراءات الملائمة بتشريع القوانين التي تطلبها عملية إنجاح الحكومة الالكترونية وقيام الوزارات والجهات الحكومية بالإسراع في إجراءاتها وأتمتة اعمالها وخاصة في مجال الجمارك والضريبة

إعادة دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفسادوتعزيز دور المؤسسات المعنية بذلك من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي

تكليف وزارة التخطيط بمراجعة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والمعايير المعتمدة في اختيار المشاريع الاستثمارية

رفد مجلس الخدمة الاتحادي بالملاكات الوظيفية الملائمة من اجل اخذ دوره وممارسه مهامه

الإسراع بتشريع قانون الموازنة العامة

الإسراع في انجاز مشروع قانون النفط والغاز

قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدراسة توسيع قاعدة المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية

الموافقة على قيام صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بتنفيذ مستشفيات متنقلة لحجر وعلاج مرضى فيروس كورونا في المناطق التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة والمحافظات من خلال المنحة المقدمة عبر بنك التنمية الألماني

وناقش مجلس الوزراء سياسات اخرى تضمنت التشريع لقانون حرية المعلومات في العراق، وملفات تتعلق بتطبيق البرنامج الحكومي.

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