مجلس الوزراء يقرر تعيين خريجي الكليات الطبية وفق ضوابط

عقد مجلس الوزراء يوم الاثنين جلسته الاعتيادية في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات الخاصة بشأنها.

و بين رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة أن التحديات البيروقراطية التي تواجه العمل الحكومي والخدمي في العراق بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة، وأن الحكومة عازمة على المضي بها، وبما يخدم أبناء الشعب العراقي.

وقال السيد رئيس مجلس الوزراء إن هناك من يسعى الى إعاقة العمل الجاد والطموح إلا أن الحكومة عازمة على المضي والتقدم الى الأمام.

وتابع المجلس آخر الأوضاع الصحية في البلاد، وبحث في سير الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وقرر مجلس الوزراء تعيين الخريجين الذين ينطبق عليهم قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية على أن تكون مباشرتهم بعد إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2021 وذلك بناء على توصيات اللجنة الخاصة بشأن وضع الآليات والضوابط وإزالة المعوقات التي تحول دون تعيين ذوي المهن الطبية والصحية.

واستمع المجلس لعرض موجز عن واقع المنظومة الكهربائية في العراق، واتخذ جملة مقررات بهدف إزالة المعوقات التي تواجه هذا القطاع، وبما يؤمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتهيئة لموسم الصيف المقبل والمباشرة بصيانة الوحدات الإنتاجية وخطوط النقل والتوزيع.

ووافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، وإحالته الى مجلس النواب.