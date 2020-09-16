مجلس الوزراء يوافق على تمويل مشروع بنى تحتية جديد لزيادة نسب المياه الصالحة للشرب في البصرة

عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاسبوعية، الثلاثاء ١٥ أيلول، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وأطلع وزير الصحة مجلس الوزراء على آخر المستجدات فيما يخص جائحة كورونا، وناقش الجهود المتواصلة لمكافحة الفيروس وتقديم الخدمات الطبية وتقديم الدعم للمرضى والمصابين والتنسيق مع المؤسسات المعنية لمواصلة جهود التوعية الوقائية ورفع الوعي العام.

وقدم وزير الكهرباء نبذة عن التحديات المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية وكيفية معالجة القضايا المتعلقة بخطوط الإنتاج والقدرة، كما ناقش الوزير إجراءات الإنتاج والصيانة.

وناقش مجلس الوزراء كيفية تحسين تنظيم القطاع العام، وبهذا الصدد، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزير التخطيط بتشكيل فريق عمل يتولى مسؤولية جمع البيانات التي ستسمح بإحصاء عدد موظفي الدولة الفعالين.

ويضم فريق العمل الذي يترأسه وزير التخطيط خالد بتال النجم كلا من:

مستشار رئيس مجلس الوزراء

ممثل عن ديوان الرقابة المالية

مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء

ممثل عن وزارة التجارة

ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ممثل عن وزارة الداخلية

ممثل عن وزارة الدفاع.

وبعد المناقشات وافق مجلس الوزراء على القرارات الآتية:

تأييد مجلس الوزراء لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧، لمدة خمس سنوات وتمول ذاتيا بعد ذلك.

اعتماد محضر وزارة التخطيط والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٨، الخاص بمشاريع المستشفيات.

أن تقوم وزارة التخطيط بتمويل مشروع استبدال قناة المياه المفتوحة لماء البصرة (قناة البدعة) بقناة أنبوبية بطول ٢٣٨ كم حسب خطة وزارة المالية لعام ٢٠٢٠، ما سيساعد في الحد من ندرة المياه وزيادة نسب توفير المياه الصالحة للشرب في محافظة البصرة.