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    مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الفطر، ويطلق رواتب موظفي الدولة لشهر أيار بدون استقطاعات

    20 مايو، 2020 - 2:25 م

    عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثانية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

    وفي مستهل الجلسة، القى رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها ان الحكومة عازمة على تجاوز الصعاب والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية، ووجه ببذل جهود استثنائية في العمل الوزاري والمسؤوليات بروح الفريق الواحد وغلق أبواب الفساد، والتحرر من البيروقراطية وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة .

    وناقش مجلس الوزراء جهود العراق الوطنية لمكافحة كوفيد-19 حيث قدم وزير الصحة إيجازا عن الوضع الصحي في البلاد، واكد على ضرورة الاستمرار في اتباع النصائح الصحية الرسمية وإجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بحظر التجول.

    كما ناقش مجلس الوزراء إجراءات التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، ومعالجة العجز المالي وسبل تعظيم الإيرادات غير النفطية.

    ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات الكفيلة للسماح لوزارة المالية بالاقتراض لتغطية العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

    كما ناقش المجلس قضايا وسياسات أخرى، واتخذ قرارات من بينها:

    • إطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار بدون استقطاع
    • تحديد أيام عطلة عيد الفطر المبارك ابتداءً من يوم الأحد 24 ايار الى يوم الخميس 28 ايار لتكون طيلة الاسبوع المقبل، ومع فرض حظر التجوال الشامل

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