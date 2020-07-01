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    مجلس الوزراء يقر تمويلا إضافيا لقطاع الصحة لمكافحة كوفيد-19

    1 يوليو، 2020 - 11:22 ص

    عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

    وقدم وزير الصحة والبيئة في مستهل الجلسة تقريرا  مفصلا عن مستجدات كوفيد-19 في مجالات الوقاية  والسيطرة والصحة والتوعية بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

    وناقش المجلس الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والتخصيصات المالية المرصودة لمواجهة جائحة كورونا.

    واقر المجلس قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بمبلغ مقداره 50 مليار دينار من احتياطي الطوارئ للمصروف للسنة الماضية على أن تقوم وزارة الصحة بصرفها لمواجهة الجائحة حصرا.

    وناقش المجلس ملفات وسياسيات أخرى، واقر:

    •  تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (358)  لسنة 2018  بشأن مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين جمهورية العراق وجمهورية أرمينيا.
    • مشروع قانون تصديق اتفاق بين جمهورية العراق والجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية
    • مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والجزائية  وتسليم المجرمين بين جمهورية العراق واوكرانيا

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