مجلس الوزراء يقر تمويلا إضافيا لقطاع الصحة لمكافحة كوفيد-19

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وقدم وزير الصحة والبيئة في مستهل الجلسة تقريرا مفصلا عن مستجدات كوفيد-19 في مجالات الوقاية والسيطرة والصحة والتوعية بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وناقش المجلس الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والتخصيصات المالية المرصودة لمواجهة جائحة كورونا.

واقر المجلس قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بمبلغ مقداره 50 مليار دينار من احتياطي الطوارئ للمصروف للسنة الماضية على أن تقوم وزارة الصحة بصرفها لمواجهة الجائحة حصرا.

وناقش المجلس ملفات وسياسيات أخرى، واقر: