مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تقاعد المتوفين من الكوادر الصحية نتيجة التصدي لكوفيد-19

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.
وأستهل السيد رئيس مجلس الوزراء الجلسة بالحديث عن جريمة اغتيال الدكتور هشام الهاشمي على يد مجاميع مسلحة خارجة عن القانون، وأكد أن اغتياله شكّل غصة وحزناً عميقا.
وقال السيد رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، مثلما سيتم ملاحقة كل من تورط بالدم العراقي مهما كان انتماؤه، فهناك العديد من الدماء التي سالت قبل حادثة اغتيال الدكتور هشام الهاشمي.
وشدّد السيد رئيس مجلس الوزراء على عدم السماح لأي جهة تسعى لأن يتحوّل العراق الى دولة للعصابات، وان الحكومة عازمة على بسط سيادة الدولة والقانون.
وأضاف السيد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية تشكلت في ظرف مليء بالأزمات، واكد أن العمل والإنجاز هو طريق ومنهج الحكومة لتحقيق طموحات الشعب وتطلعاته.
وناقش مجلس الوزراء مستجدات الوضع الصحي حيث قدم وزير الصحة عرضاً عن الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية للتصدي لكوفيد-19.
وبعد مناقشات، أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات والتوصيات من بينها:
وناقش مجلس الوزراء قضايا وسياسات أخرى مدرجة على جدول أعماله واصدر حزمة من القرارات والتوصيات بشأنها.