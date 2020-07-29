مجلس الوزراء يقر صرف عيدية للفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية وتعيين خريجي الكليات الطبية

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وناقش مجلس الوزراء احتياجات القطاع الصحي في العراق، واقر اجراءات لتوسيع قدرات القطاع الحالية والمضي بتقديم خدمات رعاية صحية جديدة. ومن بين القرارات ما يلي:

إنشاء ردهات جديدة لمعالجة الأمراض السرطانية في مستشفى الأمل الوطني وأخرى مماثلة في المركز الوطني للأمراض السرطانية، فضلاً عن التوسع في معالجة الأنواع الأخرى من الأمراض السرطانية وأمراض الغدّة الدرقية

إنشاء مراكز للطب النووي في محافظات البصرة وبابل والنجف والانبار ونينوى

كما ناقش مجلس الوزراء ملفات وسياسات أخرى، واتخذ قرارات بشأنها من بينها:

صرف عيدية مقدارها 75,000 دينار للمشمولين بمظلة الرعاية الاجتماعية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك

إطفاء الديون المترتبة بذمة 17,552 أسرة مستفيدة من إعانات شبكة الحماية الاجتماعية

تعيين خريجي الكليات الطبية، وتقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ هذا القرار

إقرار توصيات لجنة حسم موضوع المحاضرين والموظفين على الملاك المؤقت دون وجود غطاء مالي

إحالة مشروع محطة الخيرات البخارية الى ائتلاف شركة هونداي، لأهميته في إنتاج الكهرباء، وضمان تشغيل مصفى كربلاء

إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) لتطوير مصفى البصرة

واستعرض مجلس الوزراء عدد اخر من القضايا المطروحة على جدول اعماله واتخذ مجموعة أخرى من القرارات.