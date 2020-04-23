مجلس الوزراء يقر تمويل مشروع تأهيل مستشفى الحسين التعليمي في المثنى

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية في بغداد يوم الثلاثاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحـة ومحافظـة المثنـى بالتنسيـق مــع وزارتي الماليـة والتخطيـط لغرض مناقلـة مبلغ مقداره ثلاثة مليارات دينار لتأهيل مستشفى الحسين التعليمي في محافظة المثنى.

وتم خلال الجلسة إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسويـق محصول الشعير وأسعار بيع وتسويق المحصول لأغراض التصدير، على الاّ يقل عن 125 دولار للطن الواحد. كما اقر المجلس سعر بيع الشعير لمربي الثروة الحيوانية ومعامل الأعلاف في العراق.

ووجه مجلس الوزراء هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك بتشديد اجراءاتها للحيلولة دون تهريب محصولي الحنطة والشعير من خارج العراق.