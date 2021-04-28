مجلس الوزراء يوافق على رفع سقوف الإعانة الاجتماعية وزيادة الدفعات المالية

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وشهدت الجلسة استضافة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث استعرض الاستعدادات الجارية لأجراء الانتخابات بموعدها المحدد، وفي هذا الصدد أصدر مجلس الوزراء القرار التالي:

１- الموافقة على تعاقد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأسلوب التعاقد المباشر مع مطبعة شبكة الإعلام العراقية لطبع سجل الناخبين العام والخاص النهائي، وكراس المرشحين، وبوستر سجل الناخبين.

２- تخويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية التفاوض والتعاقد المباشر مع إحدى الشركات العالمية الرصينة لطباعة وتجهيز أوراق الإقتراع والإستمارات للانتخابات.

كما ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الاتية:

زيادة سلم اعانة الحماية الاجتماعية اعتبارا من بداية السنة المالية الحالية والمقترح من قبل هيئة الحماية الاجتماعية في ضوء التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد والتي تؤثر سلبا على الفئة الاكثر هشاشة من المجتمع وهي فئة الفقراء، وبحسب الاتي:

فئة الرجال

أ- عائلة فرد واحد ١٢٥ الف دينار

ب- عائلة من فردين ١٧٥ الف دينار

ج- عائلة ثلاثة أفراد ٢٢٥ الف دينار

د- عائلة من اربعة افراد ٢٧٥ الف دينار

فئة النساء

أ- عائلة فرد واحد ١٢٥ الف دينار

ب- عائلة من فردين ٢٠٠ الف دينار

ج- عائلة ثلاثة أفراد ٢٧٥ الف دينار

د- عائلة من اربعة افراد ٣٢٥ الف دينار

السماح للمديرية العامة للتقويم والإمتحانات التابعة الى وزارة التربية بطبع وتجهيز الدفاتر الإمتحانية من خارج العراق للصف السادس الإعدادي حصرًا، شرط اعتذار المطابع المحلية عن الطبع والتجهيز:

زيادة كمية الطاقة المجهزة بموجب العقد الموقع مع شركة قيوان لتكون (300+10%) ميكاواط، بدلًا من (150+20%) ميكاواط، وبحسب تعرفة وحدة الطاقة بضمنها الوقود التشغيلي وفقا للمعادلة السعرية المعتمدة لاستيراد الطاقة من إيران (Take and Pay).

الموافقة على مايلي:

１- يكون سعر الإستلام لمحصول الشعير العلفي من شركتي (مابين النهرين العامة لإنتاج البذور في وزارة الزراعة، والشركة العراقية لإنتاج البذور/ قطاع مختلط) 300000 دينار للطن الواحد.

２- يكون سعر البيع محليًا للمستفيدين (250000 دينار)، ر للطن الواحد.

３- وضع مواصفات للإستلام بمستوى المواصفات الموضوعة من دول الجوار.

４- إيقاف دعم المدخلات لإنتاج الشعير للمناطق المروية.

５- تتحمل وزارة المالية تسديد مبالغ الدعم من خلال صندوق دعم المزارعين.

６- يتم تسويق محصول الشعير العلفي للموسم القادم في الأسواق المحلية من المنتجين دون تدخل الشركتين المذكورتين في الفقرة (1) آنفا.

الموافقة على تعديل الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 2019)، بشأن مشروع تنفيذ 130 مدرسة في مناطق الأهوار.