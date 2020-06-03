مجلس الوزراء يقر اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وفي مستهل الجلسة، قدم رئيس مجلس الوزراء إيجازا عن زيارته لمحافظة كركوك وإشرافه على سير عمليات (أبطال العراق- نصر السيادة)، والتي انطلقت فجر الثلاثاء، لملاحقة فلول داعش، وأكد ان القوات المسلحة العراقية ستواصل ملاحقة فلول الإرهابيين وأن الحكومة مصممة على تحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وقدم وزير الصحة إيجازا عن تطورات الوضع الصحي في ظل جائحة كورونا، وقدم وزير المالية تقريرا شاملا عن الوضع المالي والتحديات التي تواجه البلد ماليا، والحلول والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة بشأن الإنفاق.

وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة لمناقشة الأزمة المالية الراهنة والإجراءات اللازمة لمعالجتها في وقت لاحق.

وناقش مجلس الوزراء تداعيات كوفيد-19 على نظام التعليم والطلاب وسير الامتحانات في كافة المراحل، ووجه وزارة التربية بإعداد تعليمات حول الامتحانات العامة والمدرسية وتحديد مواعيدها وأسس ضبطها وموازين درجاتها ونتائجها الخاصة بكل مرحلة دراسية.

كما اقر مجلس الوزراء اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي (2019-2020)، والسماح للتلاميذ الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد التي رسبوا فيها.