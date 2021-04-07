مجلس الوزراء يوجه وزارة التربية بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين، يقر الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة نتائج زيارته الرسمية الى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ووصف الزيارتين بالناجحتين والمهمتين، وبين أنه لمس رغبة أخوية صادقة بدعم العراق في هذه المرحلة، واكد ان سيترجم كل ما تم الاتفاق عليه الى آليات عمل دائمة مع جيران العراق ومع المجتمع الدولي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء أيضا الى ملف المحاضرين المجانيين، واكد انه هو نتاج مراحل سابقة وغياب التخطيط، واضاف أن المجلس حريص على معالجة هذه القضية وفق اليات محددة، على الرغم من التغيير الذي حصل في الموازنة في الارقام والنصوص، لكن الحكومة ستنصف هذه الشريحة المهمة من شعب العراق.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء انه بعد اقرار قانون الموازنة، على الجميع العمل وبشكل عاجل لتطبيق بنودها وخدمة الشعب.

وبين رئيس مجلس الوزراء انه تلقى في الايام الماضية شكاوى من زيادة غير مقبولة بأسعار المواد الغذائية، وأكد أنه سيتابع شخصيًا ما يحدث في الأسواق وسيقوم بحماية المواطن من جشع المتاجرين بقوت الشعب.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بإيصال الحصص التموينية مع اضافة حصة جديدة في الايام القليلة المقبلة.

وفيما يتعلق بملف محافظة ذي قار، أكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة عملت منذ اشهر على معالجة مطالب الاهالي هناك، وخصصت صندوقا خاصا لإعمار ذي قار.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء الى ملف منصب المحافظ الشاغر، وبين انه تقرر اختيار محافظ لذي قار بعد مشاورات ومقابلات شملت معظم الفعاليات الشعبية والعشائرية والادارية في المحافظة.

كما اكد رئيس مجلس الوزراء انه سيتم الاعلان يوم الاربعاء عن نتائج لجنة التحقيق في سقوط ضحايا خلال التظاهرات الاخيرة في ذي قار.

ودعا رئيس مجلس الوزراء اهالي المحافظة الى التكاتف مع الحكومة المحلية بغض النظر عن اسم المحافظ، حيث سيتم تعيين مجلس استشاري في الناصرية يرتبط برئيس الوزراء، واكد انه سيتابع يوميا مع المحافظ والمجلس كل ما يتعلق بإعمار ذي قار والنهوض بواقعها.

و استعرض وزير الصحة مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، كذلك استعرض جهود الوزارة ودوائر الصحة فيما يخص حملة تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبعد ان ناقش مجلس الوزراء ما مدرج ضمن جدول اعماله، اصدر عدة قرارات من بينها: