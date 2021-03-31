مجلس الوزراء يقر شراء جرعات إضافية من لقاح (فايزر) المضاد لفيروس كورونا

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

واشار رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة الى التحديات الكبيرة التي تواجه البلد وضرورة التكاتف وتوحيد الجهود من اجل تجاوزها.

وأعرب عن تطلعه الى الاسراع في اقرار قانون الموازنة، لما تتضمنه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الهشة، وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة ببذل الجهود لدعم وزارة التجارة من اجل توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين اكد انه وجّه ايضا وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بمراقبة الارتفاع غير المنطقي في الاسعار نتيجة جشع بعض التجار.

واستعرض وزير الصحة مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، كما استعرض جهود الوزارة ودوائر الصحة في المحافظات كافة والخاصة بتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبعد مناقشات اصدر مجلس الوزراء عدة قرارات من بينها: