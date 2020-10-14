مجلس الوزراء يقر الورقة البيضاء للإصلاحات الاقتصادية والمالية

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وقدم وزير الصحة في مستهل الجلسة تقريراً مفصلاً عن آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق والجهود الرامية لاحتواء انتشار الفيروس وتقليل نسب الإصابات والوفيات في عموم البلاد، وجهود الوزارة في توفير العلاجات والمستلزمات الصحية اللازمة لجميع المستشفيات، فضلا عن مواصلة حملات التوعية الصحية.

الورقة البيضاء

وناقش مجلس الوزراء الورقة البيضاء للإصلاحات الاقتصادية، حيث قدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي في العراق، الذي يتضمن خططاً آنية للخروج من الأزمة المالية الراهنة.

كما قدم شرحا لأهم بنود الورقة البيضاء للاصلاحات الاقتصادية والمالية، واهدافها الرامية الى النهوض باقتصاد العراق الذي يعاني من مشاكل شتى ويواجه تحدياتٍ خطيرة تراكمت على مدى سنوات طويلة.

وبعد مناقشة مستفيضة، تم إقرار الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي.

قرارات أخرى

وناقش مجلس الوزراء ملفات أخرى، وقرر