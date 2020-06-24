مجلس الوزراء يقر اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة للصف الثالث المتوسط

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وفي مستهل الجلسة، قدم رئيس مجلس الوزراء إيجازا عن التحديات الراهنة في ظل جائحة كورونا، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطويق خطر المرض والتقليل من نسب الإصابة به، وتقديم كل الدعم والإسناد للمؤسسات الصحية والكوادر الطبية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء المواطنين الى الالتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وتطبيق قواعد الوقاية للحفاظ على سلامتهم وسلامة العراقيين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء المسؤولين بالاستماع للمتظاهرين السلميين وتحقيق ما يمكن من مطالبهم التي تتعلق بوزارات الدفاع والتربية والكهرباء وفق الإمكانيات المتاحة والتحديات الكبيرة.

وتم خلال الجلسة أيضا مناقشة الواقع الاستثماري في العراق والعمل بشكل جاد لتحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمار وتسهيل إجراءاته، وذلك من أجل تنمية الاقتصاد العراقي والنهوض به، بما يمكّن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وبحث المجلس القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال وأصدر عدداً من القرارات، من بينها:

اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة لطلبة الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي 2019-2020، والسماح للراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد التي رسبوا فيها

قيام الطلبة الراسبين والمكملين بأداء امتحان مفتوح في المواد المقررة بالامتحانات الوزارية خلال ثلاثة أسابيع من خلال تعليمات تصدرها وزارة التربية بشكل عاجل، وتضع المدارس أسئلة الامتحان المفتوح من الكتب المنهج

تخويل وزير الصحة والبيئة صلاحية أحذ الإجراءات الملائمة بشأن كل ما يتعلق بفيروس كورونا، واعتبار ذلك من الشؤون الاتحادية وضمن السياسة العامة للدولة

تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المستشفيات في محافظتي ذي قار وميسان

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