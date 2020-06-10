مجلس الوزراء يقرر إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الجلسة بالحديث عن التحديات التي تواجه العراق، وحرص الحكومة على تحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد من خلال استمرار العمليات العسكرية التي انطلقت لملاحقة عصابات داعش الارهابية والتي حققت نتائج مهمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحقيق الإصلاح الشامل الذي سيؤسس لواقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، ويكون بمثابة انطلاقة مهمة لمرحلة جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة قريبة على المواطنين وتحسّ بمعاناتهم، وهي تسعى جاهدة للاستجابة لمطالبهم، وتعمل على تلبية تطلعاتهم، واكد انه ” لا خيار إلا النجاح وتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار.”

وقدّم وزير الصحة عرضا عن إجراءات الوزارة الحالية والمستقبلية بخصوص جائحة كورونا، وتأمين المستلزمات المطلوبة للمستشفيات، وتعزيز قدرة التحري السريع من أجل الكشف المبكر عن الإصابات.

إعادة ترتيب أولويات بنود الانفاق

وقدّم وزير المالية، خلال الجلسة، تقريرا مفصلا عن الوضع المالي الراهن والإصلاحات المالية والاقتصادية المقترحة.

وجرى مناقشة التقرير المالي، وتمت الموافقة على إعادة ترتيب أولويات بنود الانفاق، وذلك انسجاما مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية، والذي تشمل حزمته الاولى، رواتب كبار موظفي الدولة، وازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء وما يتقاضاه موظفو الكيانات المنحلة للنظام السابق من مرتبات تقاعدية.

كما تم اثناء الجلسة اقرار مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين جمهورية العراق ودولة الكويت.