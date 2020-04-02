مجلس الوزراء يناقش جهود مكافحة كوفيد-19، وسياسات وتطورات اخرى

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية في بغداد يوم الاربعاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان.

وناقش مجلس الوزراء جهود مكافحة وباء كورونا ومجمل الأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية.

كما ناقش المجلس عدد من السياسات الأخرى، واقر إجراءات لتعزيز حماية المنتجات الزراعية العراقية ودعم مصنعي الجبس العراقي (مادة انشائية) من خلال فرض رسوم استيراد إضافية تصل إلى 125٪ لكل وحدة من الجبس المستورد لمدة عامين.



زورا صفحة وزارة الصحة العراقية على فيسبوك لمتابعة احدث الاصدارات والارشادات حول فيروس كورونـا

https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/