مجلس الوزراء يناقش مشروع الحكومة الإلكترونية، والوضع الصحي، وقطاع الكهرباء ويقر البدء بتنفيذ المشروع الوطني لتشغيل الشباب

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في مطلع الأسبوع المقبل تخصص لمناقشة موازنة 2020 التي تأخر اعدادها بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء الجهات المختصة بتعجيل العمل في مشروع الحكومة الإلكترونية، ومعالجة الإشكالات التي تواجهها بأسرع وقت ممكن، وإعداد تقرير متكامل عن الإجراءات المتخذة يقدم في الأسبوع المقبل ومراحل العمل وتشخيص الوزارات المتلكئة بهذا الشأن، وأسباب التلكؤ.

وقدم وزير الصحة تقريرا عن آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، وجهود الوزارة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين، واستعداداتها في احتواء أي زيادة محتملة وأيضا إجراءاتها في توفير المستلزمات العلاجية وفي مجال برامج التوعية الوقائية.

فيما استعرض وزير الكهرباء جهود وزارته في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وتحسين مستوى إنتاجها، ومعالجة المشاكل التي تعترض خطوط الإنتاج وأيضا إجراءاتها في أعمال الصيانة والإنتاج للمرحلة المقبلة.

وناقش مجلس الوزراء عدة ملفات واتخذ قرارات من بينها:

الموافقة على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ المشروع الوطني لتشغيل الشباب

الموافقة على الشروط المالية بشأن قرضي الصندوق السعودي تخويل ممثل عن وزارة المالية صلاحية التوقيع مع الجهات ذات العلاقة بشأن قرض مشروع إنشاء صومعة لخزن القمح في محافظة الديوانية وقرض مشروع إنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة الأنبار

تخويل مدير عام سلطة الطيران المدني وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين جمهورية العراق ومملكة البحرين بصيغته المعدلة من مجلس الدولة

وناقش مجلس الوزراء ملفات أخرى مدرجة ضمن جدول أعماله وأصدر عدة قرارات بشأنها.