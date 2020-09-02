مجلس الوزراء يناقش الوضع الصحي وقطاع الكهرباء، يقر تاريخ اليوم الوطني العراقي

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة الى واجبات الحكومة الأساسية في خدمة المواطن وضبط النظام، وبيّن أن هناك أطرافا تعتاش على الفوضى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مصممة على العمل بقوة القانون لاستعادة هيبة الدولة، ورفع معنويات الأجهزة الأمنية التي تعرضت لبعض الانكسار في الفترة الماضية.

وأضاف أن لدى الحكومة خططا لتنفيذ عمليات من شأنها استعادة هيبة الدولة وفرض القانون، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على الوزراء كافة بالاستماع الى مطالب المتظاهرين المشروعة، واتخاذ الإجراءات السريعة بشأنها، مع مصارحة الرأي العام بالتحديات الصعبة التي تواجه البلد في المرحلة الراهنة، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهتها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على عدم السماح للممارسات البيروقراطية والروتين بعرقلة خطط الحكومة، مشيرا الى القرارات الهامة التي أصدرها مجلس الوزراء والتي تتعلق بإنجاز مشاريع متنوعة تخدم المواطنين، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعتها بشكل مستمر وتقديم تقارير عن سير العمل ونسب الإنجاز فيها.

واستعرض وزير الصحة والبيئة آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية الخاصة بتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للمصابين مع تواصل حملات التوعية في الالتزام بالتدابير الوقائية.

كما قدّم وزير الكهرباء عرضا عن منظومة الطاقة الكهربائية ومستوى الإنتاج وخطوط التوزيع، وجهود الوزارة في تحسين مستوى خدمات الطاقة الكهربائية مع استعراض أهم المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الوزارة وإجراءات تذليلها.

وناقش مجلس الوزراء القضايا المدرجة في جدول الأعمال، وأصدر عدة قرارات من بينها: