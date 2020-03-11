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    مجلس الوزراء يناقش إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)‏

    11 مارس، 2020 - 11:40 ص

     

    عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية في بغداد يوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ثامر الغضبان.

    واستعرض مجلس الوزراء إجراءات خلية الأزمة الحكومية لاحتواء مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)‏ والحد من انتشاره.

    وجدد مجلس الوزراء دعمه لعمل خلية الأزمة ولإجراءاتها الرامية إلى حماية الصحة العامة في العراق.

    وثمن مجلس الوزراء الجهود التي تبذلها وزارة الصحة و كوادرها والمؤسسات الرسمية الأخرى من أجل حماية الصحة العامة في العراق، كما ثمن تعاون المواطنين واستجابتهم لإرشادات الجهات الرسمية.

    وحث مجلس الوزراء المواطنين على مواصلة الالتزام بإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لحماية أنفسهم والآخرين.

    كما ناقش مجلس الوزراء عددا من القضايا الأخرى من بينها إقرار الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملـة للسيطـرة علـى نواقل الامراض (2020 ـ 2024) لمكافحة االأمراض الرئيسية المعدية التي تنتقل بواسطة الحشرات.

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