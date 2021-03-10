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    مجلس الوزراء يناقش آخر التطورات في العراق، يقر منح مكافأة مالية لذوي شهداء الكوادر الصحية

    10 مارس، 2021 - 9:34 ص

    عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

    وقدم رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة تعازيه الى الشعب العراقي والامة الإسلامية بذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم عليه السلام، واشار الى المحاولة البائسة من قبل البعض لخلق فتنة بين العراقيين عندما قاموا برمي قنبلة يدوية على مسار الزائرين عند جسر الائمة في بغداد والذي يحمل رمزية عالية للتآخي والتعايش العراقي.

    واستعرض وزير الصحة والبيئة مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فيروس كورونا، كما استعرض عمل الوزارة والجهود الحكومية الاخرى وزارة الصحة في مواجهة الجائحة.

    وناقش مجلس الوزراء عدة قضايا وملفات مدرجة على جدول اعماله واتخذ قرارات بشأنها من بينها  الموافقة على منح مكافأة مالية  قدرها (10) ملايين دينار لذوي شهداء الكوادر الطبية في وزارة الصحة (الجيش الأبيض)  مع كتاب شكر وتقدير وذلك تثمينًا للجهود الجبارة التي بذلتها ملاكات وزارة الصحة من الجيش الأبيض وما قدمته من تضحيات جسيمة لمواجهة جائحة كورونا.

     

     



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