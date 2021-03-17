مجلس الوزراء يناقش آخر المستجدات الأمنية والصحية

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

واستذكر مجلس الوزراء جريمة حلبجة التي ارتكبها النظام المقبور ضد ابناء الشعب الكردي، وخلفت الالاف من الضحايا الابرياء.

واكد رئيس مجلس الوزراء ان جريمة حلبجة تشكل ذكرى اليمة لدى العراقيين، كما استذكر جرائم النظام السابق الأخرى من مآسي الانتفاضة الشعبانية والاهوار والانبار قائلا انه هذه المآسي يجب تكون حافزا للانطلاق لخدمة ابناء شعبنا.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار الزيارات الميدانية الى المحافظات من اجل مواجهة التحديات الكبيرة في البلاد.

كما وجه جميع الوزارات بدعم وزارة الكهرباء للقيام بمهامها في تأمين وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين مع قرب حلول فصل الصيف، مؤكدا بان البيروقراطية مازالت فاعلة في عدد من الوزارات ومنها وزارة الكهرباء، حيث تسببت بتعطيل عدد كبير من المشاريع المهمة.

واشار رئيس مجلس الوزراء الى المحاولات التخريبية التي تعرضت لها ابراج نقل الطاقة الكهربائية والقاء القبض على عدد من المتورطين بها، واكد انه لن يتم التساهل مع منفذي هذه الاعمال التخريبية باعتبارها تمس الامن الوطني العراقي.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على عدم التهاون مع من يحاول زعزعة الوضع الامني في عدد من المحافظات، ووجه وزارة الداخلية بالقيام بواجباتها في حماية المواطنين وضمان امن المحافظات، والعمل بجدية لتذليل العقبات التي تقف امام توفير احتياجات الاهالي هناك.

واستعرض وزير الصحة مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فيروس كورونا، كما استعرض جهود الوزارة في مواجهة الجائحة.

وبعد مناقشات، قرر مجلس الوزراء: