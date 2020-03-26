مجلس الوزراء يبحث إجراءات الحد من فيروس كورونا، يقرر تمديد حظر التجوال

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الخميس في بغداد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط السيد ثامر الغضبان.

واستعرض المجلس التطورات الصحية والاقتصادية والمالية والخدمية في البلاد في ظل إجراءات مواجهة وباء كورونا وحظر التجوال، وناقش سبل تخفيف الأعباء عن المواطنين.

واستمع مجلس الوزراء الى شرح تفصيلي قدمه وزير الصحة الدكتور جعفر صادق علاوي والوكيل الفني ومدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة عن تطورات جهود منع تفشي الوباء في العراق .

وبحث مجلس الوزراء الإجراءات الضرورية المتعلقة بتوفير الخدمات والخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية وضمان تسهيل تسويق المنتجات الزراعية بين المحافظات والخدمات ذات العلاقة ، الى جانب بحث طلبات العراقيين المقيمين في الخارج بالعودة الى العراق.

وجدد مجلس الوزراء الدعوة للمواطنين كافة بضرورة الالتزام بحظر التجوال والارشادات الصحية وتجنب أي تجمع واختلاط حرصا على سلامتهم، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها خلية الأزمة والفرق الصحية في عموم البلاد، مشيدا بروح التضامن وحملات التطوع والإسناد المجتمعية، وللجهود التي تبذلها القوات الأمنية بجميع تشكيلاتها.

واصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات من بينها ما يلي:

– تمديد حظر التجوال لغاية 11 نيسان في جميع مناطق العراق وبالاستثناءات الحالية نفسها

– توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتسخير جهودها ومواردها لدعم خلية الأزمة لسنة ووزارة الصحة بما تحتاجه من اموال ومعدات ومركبات وغيرها

– تخويل وزير الصحة صلاحية الموافقة على استمرار عمل عدد من ذوي المهن الصحية والطبية بعد احالتهم الى التقاعد لحين انتهاء أزمة فايروس كورونا.



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