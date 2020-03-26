  • عربي
  • |
  • English
    • الصفحة الرئيسية > مجلس الوزراء > مجلس الوزراء يبحث إجراءات الحد من فيروس كورونا، يقرر تمديد حظر التجوال
    مجلس الوزراء يبحث إجراءات الحد من فيروس كورونا، يقرر تمديد حظر التجوال

    26 مارس، 2020 - 4:36 م

     

    عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الخميس في بغداد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط السيد ثامر الغضبان.

    واستعرض المجلس التطورات الصحية والاقتصادية والمالية والخدمية في البلاد في ظل إجراءات مواجهة وباء كورونا وحظر التجوال، وناقش سبل تخفيف الأعباء عن المواطنين.

    واستمع مجلس الوزراء الى شرح تفصيلي قدمه وزير الصحة الدكتور جعفر صادق علاوي والوكيل الفني ومدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة عن تطورات جهود منع تفشي الوباء في العراق .

    وبحث مجلس الوزراء الإجراءات الضرورية المتعلقة بتوفير الخدمات والخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية وضمان تسهيل تسويق المنتجات الزراعية بين المحافظات والخدمات ذات العلاقة ، الى جانب بحث طلبات العراقيين المقيمين في الخارج بالعودة الى العراق.

    وجدد مجلس الوزراء الدعوة للمواطنين كافة بضرورة الالتزام بحظر التجوال والارشادات الصحية وتجنب أي تجمع واختلاط حرصا على سلامتهم، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها خلية الأزمة والفرق الصحية في عموم البلاد، مشيدا بروح التضامن وحملات التطوع والإسناد المجتمعية، وللجهود التي تبذلها القوات الأمنية بجميع تشكيلاتها.

    واصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات من بينها ما يلي:

    – تمديد حظر التجوال لغاية 11 نيسان في جميع مناطق العراق وبالاستثناءات الحالية نفسها
    – توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتسخير جهودها ومواردها لدعم خلية الأزمة لسنة ووزارة الصحة بما تحتاجه من اموال ومعدات ومركبات وغيرها
    – تخويل وزير الصحة صلاحية الموافقة على استمرار عمل عدد من ذوي المهن الصحية والطبية بعد احالتهم الى التقاعد لحين انتهاء أزمة فايروس كورونا.


    زورا صفحة وزارة الصحة العراقية على فيسبوك لمتابعة احدث الاصدارات والارشادات حول فيروس كورونـا:   https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/

    Related Posts


    مجلس الوزراء يناقش برامج دعم النازحين ومشاريع توليد الكهرباء في...
    عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية في بغداد يوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ثامر الغضبان. وقرر...
    19 فبراير، 2020 - 11:21 ص
    المزيد
    مجلس الوزراء يناقش مشروع جنوب العراق المتكامل
    عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية في بغداد، يوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي. واستمع مجلس الوزراء إلى...
    8 مايو، 2019 - 11:13 ص
    المزيد
    مجلس الوزراء يقر إجراءات لدعم قطاع التعليم في البصرة
      عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية في بغداد يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي. واقر المجلس...
    21 أغسطس، 2019 - 5:34 م
    المزيد
    مجلس الوزراء يقر مشروع قانون لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام...
      عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية في بغداد يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي. ووافق مجلس...
    7 أغسطس، 2019 - 12:37 م
    المزيد
    مجلس الوزراء يوجه بتعويض المتضررين جراء الفيضانات والسيول
    مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء في بغداد برئاسة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي. وناقش مجلس الوزراء العديد...
    5 ديسمبر، 2018 - 12:00 ص
    المزيد