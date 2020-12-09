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    مجلس الوزراء يناقش تحسين الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، يقر استحداث كليات أهلية جديدة

    9 ديسمبر، 2020 - 12:11 م

    عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

    واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة التحديات التي يواجهها العراق مؤكداً أن الإصلاح الاقتصادي هو منهج لا تراجع عنه وإنه من صميم التزامات الحكومة.

    وجدد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته الى الوزراء وأجهزة الدولة ببذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي.

    كما قدم رئيس مجلس الوزراء إيجازا عن الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء للرئاسات الثلاثة والكتل السياسية لمناقشة الموازنة، وبيّن أن القوى  السياسية اكدت دعمها  لخطط الحكومة الإصلاحية والورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي ولتمرير الموازنة.

    وناقش المجلس ملف ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين متطلباتهم والارتقاء بما تقدمه لهم الدوائر الخدمية والحكومية من خدمات على ضوء لقاء رئيس مجلس الوزراء وفداً من ممثليهم نهاية الاسبوع الماضي.

    وبعد مناقشات، اتخذ المجلس عدة قرارات من بينها:

    • الموافقة على إدراج مشروع مطار الناصرية ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لسلطة الطيران المدني
    • اعتبار يوم الخميس المقبل المصادف 2020/12/10 عطلة رسمية بمناسبة يوم النصر والذكرى الثالثة للانتصار على عصابات داعش الإرهابية
    •  إقرار منح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجازة تأسيس لكل من: كلية الهدى الجامعة الأهلية في محافظة الأنبار،  وجامعة المشرق الأهلية وكلية ابن خلدون الجامعة في بغداد، وجامعة المعقل الأهلية في محافظة البصرة، وجامعة ساوة الأهلية في محافظة المثنى

     

     

     



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