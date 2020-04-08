مجلس الوزراء يناقش التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19 وحظر التجوال، وسبل معالجتها

عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية الاعتيادية في بغداد يوم الثلاثاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط السيد ثامر الغضبان.
وناقش المجلس الوضع الصحي في البلاد والآثار الاقتصادية لحظر التجوال على المواطنين وسبل معالجتها والتخفيف منها.
كما ناقش المجلس عدد من السياسات الأخرى واقر عدة إجراءات من بينها:
وخول مجلس الوزراء وزير المالية ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة وأمين بغداد ورؤساء دواوين الأوقاف كلٌّ بحسب تخصصه صلاحية وضع الآليات الملائمة لتطبيق هذه القرارات.
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