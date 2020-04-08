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    مجلس الوزراء يناقش التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19 وحظر التجوال، وسبل معالجتها

    8 أبريل، 2020 - 1:06 م

    عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية الاعتيادية في بغداد يوم الثلاثاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط السيد ثامر الغضبان.

    وناقش المجلس الوضع الصحي في البلاد والآثار الاقتصادية لحظر التجوال على المواطنين وسبل معالجتها والتخفيف منها.

    كما ناقش المجلس عدد من السياسات الأخرى واقر عدة إجراءات من بينها:

    • تأجيل استيفاء مبالغ الأقساط المستحقة عن بدلات قطع الأراضي السكنية المباعة أو المؤجرة الى المواطنين من المؤسسات الحكومية كافة لحين زوال الظرف الطارئ مع اعفاء المواطن من الفائدة التأخيرية بمدة لا تزيد عن 31/7/2020
    • إعفاء مستأجري العقارات التجارية أو الصناعية أو غيرها التي تعود إلى المؤسسات البلدية من بدلات الايجار المترتبة بذمتهم طيلة مدة الظرف الطارئ
    • اعفاء شاغلي ومستأجري العقارات التجارية أو الصناعية وغيرها التي تعود ملكيتها إلى المؤسسات البلدية كافة أو للغير من تسديد أجور خدمات التنظيف طيلة مدة الظرف الطارئ

    وخول مجلس الوزراء وزير المالية ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة وأمين بغداد ورؤساء دواوين الأوقاف كلٌّ بحسب تخصصه صلاحية وضع الآليات الملائمة لتطبيق هذه القرارات.


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