مجلس الوزراء يناقش مستجدات مواجهة جائحة كورونا وواقع العمل الحالي لمنظومة إنتاج الطاقة الكهربائية

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وقدم السيد رئيس مجلس الوزراء عرضاً عن نتائج القمّة الثلاثية في العاصمة الأردنية عمّان وكذلك زيارته الى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال السيد رئيس مجلس الوزراء إن الابتعاد عن سياسة المحاور هو النهج الذي اختاره العراق لنفسه، وإن العراق يؤكد على التزام التوازن والوسطية فضلاً عن الاعتماد على التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية كسبيل لبناء جسور الترابط بين شعوب المنطقة.

كما وجّه الوزراء الى تكثيف لقاءاتهم بنظرائهم من الأردن ومصر من أجل تفعيل جوانب التبادل والتعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصلحة العراق مثلما تخدم مصالح الشعوب الأخرى.

وقدّم وزير الصحة عرضاً عن آخر مستجدات مواجهة جائحة كورونا والسبل الكفيلة بتقليل فرص انتقال العدوى وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.

وشدد المجلس على أهمية التزام الأجهزة المكلّفة بالإجراءات الوقائية، خاصة فيما يترافق مع المناسبات الدينية وطقوس عاشوراء.

وفي قطاع الطاقة، قدّم السيد وزير الكهرباء عرضاً للمجلس عن واقع العمل الحالي لمنظومة إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وآخر الجهود المبذولة في هذا الجانب من أجل إدامة الإنتاج وتقديم أفضل الخدمات المتاحة للمواطنين.

وبحث المجلس القضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنها، و جاء في مقرراته: