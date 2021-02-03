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    مجلس الوزراء يناقش الاستعدادات للانتخابات المبكرة ومستجدات جائحة كورونا

    3 فبراير، 2021 - 12:43 م

    عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

    وناقش مجلس الوزراء الاستعدادات لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل، وضمان نجاحها.

    ووجّه رئيس مجلس الوزراء  جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتسهيل عمل مفوضية الانتخابات وتقديم المساعدة لإنجاز عملها.

    وناقش مجلس الوزراء مستجدات وتطورات جائحة كورونا في البلاد، حيث قدم وزير الصحة تقريرًا مفصلًا عن الاجراءات الحكومية لمواجهة الجائحة، وجهود وزارة الصحة في مواجهة أية مخاطر محتملة.

    كما ناقش مجلس الوزراء مجموعة أخرى من الملفات المدرجة في جدول أعماله، واصدر قرارات بشأنها من بينها  تولي مديرية الطرق والسيطرات الخارجية في وزارة الداخلية مسؤولية مسك السيطرات الرئيسية لمداخل المحافظات حصرًا وبدعم من الأجهزة الساندة ذات الصلة.



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