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    مجلس الوزراء يناقش التطورات الأمنية والصحية، ويصدر تعليمات لتخليد تضحيات شهداء الحرب ضد داعش

    24 فبراير، 2021 - 12:58 م

    عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

    وفي مستهل الجلسة أثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيق حظر التجول، كما شكر المواطنين الذين التزموا بإجراءات الحظر الصحي، واكد ان تصاعد الالتزام بالتدابير الوقائية سيمكن العراق من الحد من اثار السلالة الجديدة والاكثر خطورة من الوباء.

    وبشأن الوضع الامني في البلاد، اكد رئيس مجلس الوزراء استمرار العمليات الاستباقية ضد الإرهاب للقضاء على ما تبقى من فلوله وتجفيف منابعه، مشيدا بجهود القوات الامنية البطلة بمختلف صنوفها.

    وشدد رئيس مجلس الوزراء على ان العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، وان الصواريخ العبثية انما هي محاولة لإحراج الحكومة واعاقة تقدمها، مؤكدا ان الاجهزة الامنية ستتمكن من الوصول الى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام.

    وبين رئيس مجلس الوزراء ان البعض كان يرتقب انهيار الوضع الاقتصادي منذ شهري تشرين الأول والثاني الماضيين، لكن الإجراءات الحكومية مكّنت العراق من عبور هذه المرحلة الصعبة.

    واكد ان احتياطي النقد الأجنبي للعراق،  وبعد ان كان مهددا بالانهيار اخذ بالتصاعد، ومتوقع له ان يزداد بما يقرب من اربعة مليارات دولار بنهاية شهر شباط الحالي، وذلك منذ البدء بالإجراءات الاصلاحية وتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، كما جرى الحد بشكل كبير من عمليات الفساد في مزاد البنك المركزي.

    وبين ان الحكومة تعمل بخطط مدروسة لتنشيط الاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل.

    وناقش مجلس الوزراء مستجدات وتطورات جائحة كورونا في البلاد، حيث قدم وزير الصحة تقريرًا مفصلًا عن الاجراءات الحكومية لمواجهة الجائحة، وجهود وزارة الصحة في مواجهة أية مخاطر محتملة.

    وبعد نقاشات، اصدر المجلس عدة قرارات من بينها:

    • الموافقة على مشروع قانون الحماية القضائية للشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا وإحالته إلى مجلس النواب
    • الموافقة على قيام وزارة الصحة بتوفير اللقاح من شركة سينوفارم الصينية
    • إصدار تعليمات تسهل تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى

     



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