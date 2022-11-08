مجلس الوزراء يقرر تأسيس فريق الجهد الخدمي والهندسي لمعالجة نقص الخدمات الاساسية

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الاجتماع الأول لفريق الجهد الخدمي والهندسي، الذي أقر تشكيله مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة.

واكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع جدية الحكومة في تنفيذ مشاريع خدمية واضحة وملموسة، استنادا الى المنهاج الوزاري، ووجه بالإسراع في إيجاد حلول حقيقية تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين، والتخفيف من معاناتهم بسبب التلكؤ في تنفيذ مشاريع خدمية مهمة تمس حياتهم بشكل مباشر.

وشدد على رفض أية حالة من حالات التسويف او المماطلة من أية جهة كانت، في تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدرها الحكومة وتتعلق بالجوانب الخدمية التي تشكل حاجة ملحة للمواطنين

وحضر الاجتماع محافظ بغداد، ووكلاء وزارات الكهرباء والصحة والإعمار والإسكان، وعدد من المديرين العامين والمتخصصين في الجوانب المالية والفنية والقانونية.

يذكر ان مجلس الوزراء قرر تشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي في جلسته الثانية يوم الثلاثاء 2022/11/1 برئاسة من يختاره رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

محافظ المدينة المعنية

وكيل وزارة الكهرباء لشؤون التوزيع

الوكيل الفني لوزارة الصحة

مدير عام التخطيط في امانة بغداد

المعاون الفني لمدير عام البلديات – وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة

موظف قانوني مختص – وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة

موظف مالي في مكتب رئيس مجلس الوزراء

مختص بشؤون الخدمات في هيئة المستشارين

مدير بلديات المحافظة المعنية

مدير عام الطرق والجسور

استشاري فني في شؤون الإعمار

المدير التنفيذي للمنطقة المحررة

مدير الجهد الهندسي في هيئة الحشد الشعبي

مدير الهندسة العسكرية

ممثل عن دائرة الموازنة في وزارة المالية

مدير عام المديرية العامة للتربية في المحافظات – وزارة التربية

مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية – وزارة التخطيط

ويتولى الفريق المهام التالية:

معالجة الواقع الخدمي في المناطق التي تعاني نقص الخدمات في قطاعات (البلديات، والماء والمجاري، والكهرباء، والصحة، والبيئة، والمدارس) واي قطاعات أخرى.

أخذ الإجراءات اللازمة بإعلام الجهات المختصة بشأن التجاوزات التي تعيق عمل الفريق وفقا للقرار التشريعي رقم (154 لسنة 2001)، وبإسناد الاجهزة الامنية المختصة، على أن يخضع تقييم عمل لجان إزالة التجاوز لفريق الجهد الخدمي والهندسي.

متابعة مشاريع البنى التحتية المتلكئة ذات المساس بحياة المواطنين واقتراح المعالجات والسبل الكفيلة

اقتراح مشاريع جديدة لتحسين الخدمات في المناطق المحرومة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات المعنية ومتابعة إدراجها.

ويخول الفريق الصلاحيات التالية:

تشكيل الفرق الفنية لتنفيذ مهامه من موظفي وملاكات وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة

إعارة الآليات التخصصية والمعدات والعجلات من وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة لأغراض مهام الفريق

التعاقد مع الاستشاريين والخبراء لمراقبة تنفيذ الاعمال عند الحاجة

وسيقدم فريق الجهد الخدمي والهندسي تقاريره لمجلس الوزراء بشكل دوري.