مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية الاعتيادية

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية يوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء مشاركة العراق في اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتعريف بالمنجز الأمني الذي أحرزه العراقيون عبر هزيمة فلول داعش الإرهابية، ومواصلة القوات العراقية جهودها في محاربة الإرهاب بالنيابة عن العالم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الوفد العراقي نجح في تقوية الشراكات مع الدول الصديقة، وفتح الأبواب أمام شراكات جديدة، لإيجاد حلول لعدد من المشكلات حيث جرت الإشادة وبشكل موسع بمساعي العراق إلى حل الأزمات الإقليمية عبر سياسة الحوار والتهدئة، وإحرازه تقدّماً ملموساً في هذا المسار.

واستضاف مجلس الوزراء نائب قائد العمليات المشتركة، الذي قدم تقريراً عن الوضع الأمني في العراق، وقدم عدداً من المتطلبات والاحتياجات المساندة للجهود الأمنية، وقد وجّه المجلس بتنفيذها وفقاً للسياقات القانونية.

واستمراراً للدعم المتواصل لقدرات قواتنا الجوية المقاتلة، صوّت مجلس الوزراء على توفير الدعم اللوجستي إلى طائرات أف-16 المقاتلة، المرحلة الثانية، من ضمن مكونات مشروع (صندوق بناء وتطوير قدرات الجيش العراقي) الوارد ضمن جدول الموازنة الاستثمارية لسنة 2021.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات من بينها:

تمويل وزارة المالية مبلغ مقداره 500 مليون دينار إلى وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطية لتهيئة الوقود والزيوت أصولياً بحسب متطلبات قراري مجلس الوزراء (57، 96 لسنة 2022(.