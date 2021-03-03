مجلس الوزراء يناقش إنهاء ملف المستشفيات المتلكئة، وآليات التعاقد لاستيراد لقاحات كورونا

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

واكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على وجود محاولات لعرقلة عمل الحكومة في ظل التحديات العديدة التي تواجه البلاد، وبين ان الحكومة نجحت في منع انهيار البلد اقتصاديا وماليا، واقدمت على خطوة اصلاحية مهمة تمثلت بالورقة البيضاء لاصلاح الاقتصادي، الامر الذي ساهم في استمرار دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الاوضاع.

وبين ان احتياطي البنك المركزي قد ارتفع بمبلغ مقداره 4 مليارات دولار، وأن الحكومة استطاعت الحد من فساد مزاد بيع العملة سيء الصيت.

ووجّه الوزراء كافة بعدم تكرار اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع القضايا الاستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه الملفات المهمة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء وزارات الصحة والمالية والتخطيط بالعمل من اجل انهاء ملف المستشفيات المتلكئة منذ عام 2009 وقبلها، وبذل اقصى الجهود لإنجازها.

كما وجّه بان يكون التعامل بشأن شراء اللقاحات مع الدول والشركات المصنعة مباشرة، ومنع التعامل مطلقا مع الشركات الوسيطة.

وفي الشأن الخارجي اكد رئيس مجلس الوزراء ان العراق نجح في العودة الى دوره المهم خارجيا، وان هناك ثقة كبيرة به حاليا بسبب المهمة التي قام بها في مجال التهدئة والحوار.

وقدم السيد وزير الصحة والبيئة تقريرا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، كما استعرض الجهود الحكومية وجهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة في ظل تزايد اعداد الاصابات بالمرض.