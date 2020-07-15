مجلس الوزراء يناقش مشاريع المياه والصرف الصحي والإسكان الاستراتيجية في البصرة ويقر آليات للاسراع في تنفيذها

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية يوم الأربعاء في مدينة البصرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وفي مستهل الجلسة، قال رئيس مجلس الوزراء إن المجلس سيبدأ بعقد الجلسات في المحافظات، مبتدئاً من مدينة البصرة بوابة العراق الثقافية والاقتصادية، واكد ان أهلها الكرام لهم مكانة خاصة في قلوب العراقيين جميعا وإنهم تحمّلوا أهوال الدكتاتورية والحروب، مثلما تحمّلوا نتائج الفساد وسوء الإدارة والتخطيط الذي أصاب مدينتهم وبيئتهم.

واستعرض مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات التي تخص محافظة البصرة وهي: