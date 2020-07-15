مجلس الوزراء يناقش مشاريع المياه والصرف الصحي والإسكان الاستراتيجية في البصرة ويقر آليات للاسراع في تنفيذها
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية يوم الأربعاء في مدينة البصرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.
وفي مستهل الجلسة، قال رئيس مجلس الوزراء إن المجلس سيبدأ بعقد الجلسات في المحافظات، مبتدئاً من مدينة البصرة بوابة العراق الثقافية والاقتصادية، واكد ان أهلها الكرام لهم مكانة خاصة في قلوب العراقيين جميعا وإنهم تحمّلوا أهوال الدكتاتورية والحروب، مثلما تحمّلوا نتائج الفساد وسوء الإدارة والتخطيط الذي أصاب مدينتهم وبيئتهم.
واستعرض مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات التي تخص محافظة البصرة وهي:
- الموافقة على المضي بإجراءات التعاقد، في مشروع ماء البصرة الكبير، الذي يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية والمباشرة في العمل
- تكليف وزارة الموارد المائية، بالتعاون مع استشاريي وزارة الإعمار والإسكان ومحافظة البصرة، بتقديم خطة لتنفيذ مشروع (قناة البدعة)، بعد مراجعة الدراسات المتوفرة وتقييمها
- تقوم وزارتا المالية والتخطيط بإدراج مشروع (قناة البدعة) ضمن موازنة عام 2021
- وضع برنامج تنفيذ البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها من خلال قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالاستفادة من الاستشاري المتعاقد مع محافظة البصرة، لمراجعة وتحديث التصاميم المعدّة لمدينة السيّاب السكنية
- تخويل محافظ البصرة صلاحية صرف رواتب ثلاثين ألف مواطن بصري، من السيولة النقدية المتوفرة لدى محافظة البصرة
- إحالة جميع المشاريع المتلكئة الى المجلس الوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشأنها خلال مدة شهر، لإقرارها في المجلس الوزاري للخدمات
- إحالة مشروع مجاري قضاء الزبير الى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، لدراسته وتقديم التوصية الملائمة بشأنه الى مجلس الوزراء، على أن تجري استضافة السيد محافظ البصرة في المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية لغرض المناقشة.