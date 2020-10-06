مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية في ذي قار ، ويتخذ قرارات للاسراع في إكمال مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والمياه والإسكان في المحافظة

عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية يوم الاثنين في محافظة ذي قار برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وفي مستهل الجلسة، قال رئيس مجلس الوزراء إن محافظة ذي قار لها الحق بالمطالبة بالمزيد من الرعاية والاهتمام لأنها وبالرغم تضحيات المحافظة وأهلها في سبيل العراق، إلا انها عانت من التهميش.

واكد رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة المضي باتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه المحافظة.

وبعد مناقشات، أصدر المجلس حزمة من القرارات من بينها:

تأسيس صندوق مجلس إعمار محافظة ذي قار يتولى تنفيذ مشاريع المحافظة ورصد التخصيصات المالية اللازمة له ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021

تشكيل فريق عمل لمراجعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في محافظة ذي قار، والعمل على إعادة تنفيذ تلك المشاريع ومنح الأولوية للمشاريع ذات المساس بحياة وخدمة المواطنين. وسيترأس الأمين العام لمجلس الوزراء فريق العمل الذي سيضم كل من: محافظ ذي قار ووكيل وزارة التخطيط ووكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والنفط والتعليم

تخويل محافظ ذي قار صلاحية (تنفيذ أمانة) للمشاريع ذات العلاقة بتحسن الواقع الخدمي تأهيل وتأثيث شوارع المدينة وإنشاء شوارع جديدة وتأهيل محطات تصفية المياه ومشاريع تأهيل وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية

تخويل محافظ ذي قار صلاحية إفراز وتوزيع قطع الأراضي السكنية للمواطنين في محافظة ذي قار، بعد مصادقة وزارة الإعمار والإسكان على المخططات والتصاميم الحضرية

الإسراع بإنجاز مشروع مستشفى الحوراء والمستشفى التركي، لتخفيف الزخم الحاصل في الشطرة في شمال الناصرية

قيام وزارة النفط بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار سنويا لمركز القلب في محافظة ذي قار ودائرة صحة المحافظة

الإيعاز الى وزارة الصحة بتجهيز المستشفيات في الناصرية بالأجهزة والمستلزمات الطبية

قيام وزارة الاتصالات بتخصيص مبلغ مقداره 10 مليارات دينار الى محافظة ذي قار تصرف بحسب الضوابط وتسدد من وزارة الاتصالات – الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية

قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصرف المستحقات المالية للمشمولين من أبناء المحافظة وزيادة التخصيصات المالية، لاستيعاب العوائل التي ليس لها مصدر دخل شهري

توجيه وزارة التعليم والبحث العلمي بمتابعة تنفيذ جامعة الشطرة التي تم تأسيسها عام 2013

توجيه المصرف الزراعي وصندوق الإسكان والمصرف الصناعي بتسهيل إجراءات منح القروض لأبناء محافظة ذي قار، وشمول عدد أكبر من أبنائها بالقروض، انسجاما مع ظروفها الاستثنائية

الإسراع في إنجاز ( المدينة الصناعية) ومشروع مصفى ذي قار

الإسراع في إنجاز المدارس ذات نسب الإنجاز العالية التي تصل الى أكثر من 70%، وكذلك المشاريع الاخرى، ومنها جسر البدعة وجسر النصر وبالتنسيق مع المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية