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    مجلس الوزراء يتابع تطبيق إجراءات الحد من انتشار كوفيد-19

    18 مارس، 2020 - 2:01 م

    عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية في بغداد يوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ثامر الغضبان.

    وقدم وزير الصحة إيجازا مفصلا حول اخر المستجدات فيما يتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-19) وسلسلة الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة العراقية للحد من انتشاره، ومن أبرزها:

    • فرض حظر التجوال في بغداد ابتداء من يوم الثلاثاء 17 اذار ولغاية يوم الاثنين 23 اذار
    • قيام الجهات ذات العلاقة بإجراء حملات تعفير للمناطق التي تحددها وزارة الصحة
    • تخويل المحافظين صلاحية فرض حظر التجوال في محافظاتهم
    • تعليق الرحلات الجوية لمدة اسبوع اعتبارا من يوم الثلاثاء 17 اذار
    • زيادة سعات الانترنت الداخلة عن طريق الشركات المتعاقدة ووزارة الاتصالات
    • منع التنقل بين المحافظات العراقية

    واكد مجلس الوزراء ان حظر التجوال لن يؤثر على انسيابية توفير الاحتياجات الأساسية كالمواد الغذائية والأدوية والوقود للمواطنين وأنها متوفرة بشكل كافٍ ومطمئن.

    واقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس للخدمات الاجتماعية بشأن اعتماد يوم العشرين من شهر صفر من كل عام (اربعينية الامام الحسين عليه السلام) اليوم العراقي للعمل التطوعي.

    زورا صفحة وزارة الصحة العراقية على فيسبوك لمتابعة احدث الاصدارات والارشادات حول فيروس كورونا المستجد: https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/

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