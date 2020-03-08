رسالة تقدير إلى المرأة العراقية العاملة في القطاع العام

في اليوم العالمي للمرأة نحتفي بجميع النساء العراقيات العاملات في القطاع العام من خلال تسليط الضوء على جهودهن وانجازاتهن ضمن سلسلة “والنعم منك” والتي يمكن متابعتها على المنصات الرقمية التابعة للحكومة العراقية.

سلسلة “والنعم منك” تبرز جهود العاملين في القطاع العام في العراق، ومن بينهم العراقيات المميزات صاحبات الاختصاص في مجالات مختلفة، وتشارك الخبرات اليومية والنجاحات والتحديات التي تواجههم وتعكس التزامهم بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجميع العراقيين.

تقول مهندسة صيانة الطائرات بشائر أنور “الاستمرار بالعطاء وأداء المهام المناطة بكل موظف هو خدمة للعراق العظيم”.

تقول مدير بلدية المحمودية فاطمة حسن “عندما ارى عمال البلدية يقومون بواجبهم ويخدمون سكان منطقتنا، اشعر بارتياح كبير لأننا أدينا واجبنا أمام المواطن والعراق”.

“اشعر بفخر كبير عندما أقدم خدمة للمواطن لأنه يستحق كل التقدير والاحترام” تقول الضابط طيبة علي من مشروع البطاقة الوطنية في وزارة الداخلية.

الحكومة العراقية تعمل بشكل مستمر على دعم المرأة وتمكينها في مختلف مجالات الحياة وسن قوانين وتشريعات لحماية حقوقها وتوفير البيئة الملائمة للعمل وتقوية دورها في تكوين مجتمع أفضل.

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