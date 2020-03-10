اليوم الدولي للمرأة: احتفاء بإنجازات المرأة العراقية

من القطاع العام إلى المشاريع الريادية، ومن العلوم والتكنولوجيا إلى الفنون والتراث، تلعب المرأة العراقية دورا قياديا لبناء مستقبل أفضل لأنفسهن ولأسرهن ولجميع العراقيين.

وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة، نحتفي ببعض من إنجازات المرأة العراقية التي تتحدى كل يوم الصور النمطية وتتغلب على الحواجز.

اعتمدت الحكومة العراقية عدة قرارات مهمة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير المساحات الملائمة للإبداع والتطور نحو مجتمع أفضل تشكل فيه المرأة جانبا أساسيا يرتكز عليه المجتمع، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله لتحقيق المساواة بين الجنسين وإنهاء التمييز.