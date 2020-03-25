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    افتتاح مختبر في بغداد لتشخيص فيروس كورونا المستجد

    25 مارس، 2020 - 5:44 م

    افتتح وزير الصحة الدكتور جعفر علاوي اليوم في مدينة الطب ببغداد المختبر البيولوجي الجزيئي لتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

    ويؤكد مسؤولون عراقيون أن المختبر سيساهم بشكل كبير في زيادة القدرات التشخيصية للعراق مما سيدعم قدرة الكوادر الطبية العراقية على رصد وتتبع فيروس كورونا والحد من انتشاره.

    يذكر ان المختبر تم تجهيزه بأحدث التقنيات والاجهزة من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية في إطار اتفاقيات التعاون بين البلدين.

    وشارك سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق السيد تشانغ تاو بمراسيم الافتتاح.

     

    زورا صفحة وزارة الصحة العراقية على فيسبوك لمتابعة احدث الاصدارات والارشادات حول

    فيروس كورونا المستجد  https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/

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