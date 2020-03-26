  • عربي
  • |
  • English
    • الصفحة الرئيسية > خدمات حكومية > توضيح وارشادات للمواطنين حول فيروس كورونا من خلية الأزمة
    توضيح وارشادات للمواطنين حول فيروس كورونا من خلية الأزمة

    26 مارس، 2020 - 11:47 ص

    أصدرت خلية الأزمة التابعة للحكومة العراقية الارشادات التالية:

    – ندعو الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا الاتصال بأقرب مركز صحي في أقرب وقت ممكن، التشخيص المبكر أمر بالغ الأهمية لتجنب المضاعفات الصحية الأكثر خطورة في وقت لاحق.

    – الألية المعتمدة في التعامل مع  جثامين وفيات فيروس كورونا رحمهم الله مستندة إلى توجيهات منظمة الصحة العالمية والتي تضمن سلامه دفنها في إي مقبرة كانت مع اخذ الاحتياطات الصحية في السير والنقل والدفن ولا يوجد اي ضرر بعد دفنها ، لذا نناشد المرجعيات الدينية الى التدخل لتسهيل عملية دفنهم.

     

    زيادة قدرات العراق التشخيصية

     

    وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن افتتاح مختبر بيولوجي جزيئي جديد في مدينة الطب في بغداد جديد لتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

    ويؤكد مسؤولون عراقيون أن المختبر سيساهم بشكل كبير في زيادة القدرات التشخيصية للعراق مما سيدعم قدرة الكوادر الطبية العراقية على رصد وتتبع فيروس كورونا والحد من انتشاره.

    ومن المقرر افتتاح ثلاثة عشر مختبر معتمد من قبل وزارة الصحة لتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في محافظات عراقية أخرى خلال الأيام القادمة.

     


    زورا صفحة وزارة الصحة العراقية على فيسبوك لمتابعة احدث الاصدارات والارشادات حول فيروس كورونـا

       https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/

    Related Posts


    وزارة الصحة العراقية تصدر نصائح للوقاية من فيروس (كورونا الجديد)
    أصدرت وزارة الصحة العراقية نصائح للجمهور فيما يتعلق بفايروس (كورونا الجديد). وتشمل النصائح بعض التدابير الأساسية للوقاية من بينها: الغسل...
    23 فبراير، 2020 - 3:30 م
    المزيد
    رئيس الوزراء المكلف يتعهد بتشكيل حكومة تعمل على تحقيق المطالب...
    وجه رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي كلمة للشعب العراقي بعد تكليفه من رئيس الجمهورية برهم صالح قدم خلالها جملة...
    2 فبراير، 2020 - 3:34 م
    المزيد
    رئيس وزراء دولة فلسطين يزور بغداد
    رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يستقبل في بغداد رئيس وزراء دولة فلسطين محمد اشتية والوفد الوزاري المرافق له، وبحث...
    16 يوليو، 2019 - 3:12 م
    المزيد
    مجلس الوزراء يوجه بتعويض المتضررين جراء الفيضانات والسيول
    مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء في بغداد برئاسة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي. وناقش مجلس الوزراء العديد...
    5 ديسمبر، 2018 - 12:00 ص
    المزيد
    افتتاح مختبر في بغداد لتشخيص فيروس كورونا المستجد
    افتتح وزير الصحة الدكتور جعفر علاوي اليوم في مدينة الطب ببغداد المختبر البيولوجي الجزيئي لتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد -...
    25 مارس، 2020 - 5:44 م
    المزيد