توضيح وارشادات للمواطنين حول فيروس كورونا من خلية الأزمة

أصدرت خلية الأزمة التابعة للحكومة العراقية الارشادات التالية:

– ندعو الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا الاتصال بأقرب مركز صحي في أقرب وقت ممكن، التشخيص المبكر أمر بالغ الأهمية لتجنب المضاعفات الصحية الأكثر خطورة في وقت لاحق.

– الألية المعتمدة في التعامل مع جثامين وفيات فيروس كورونا رحمهم الله مستندة إلى توجيهات منظمة الصحة العالمية والتي تضمن سلامه دفنها في إي مقبرة كانت مع اخذ الاحتياطات الصحية في السير والنقل والدفن ولا يوجد اي ضرر بعد دفنها ، لذا نناشد المرجعيات الدينية الى التدخل لتسهيل عملية دفنهم.

زيادة قدرات العراق التشخيصية

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن افتتاح مختبر بيولوجي جزيئي جديد في مدينة الطب في بغداد جديد لتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ويؤكد مسؤولون عراقيون أن المختبر سيساهم بشكل كبير في زيادة القدرات التشخيصية للعراق مما سيدعم قدرة الكوادر الطبية العراقية على رصد وتتبع فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ومن المقرر افتتاح ثلاثة عشر مختبر معتمد من قبل وزارة الصحة لتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في محافظات عراقية أخرى خلال الأيام القادمة.



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