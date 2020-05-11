  • عربي
  • |
  • English
    • الصفحة الرئيسية > وباء كورونا > كوفيد-19: اللجنة العليا تقرر تعديل ساعات حظر التجوال
    كوفيد-19: اللجنة العليا تقرر تعديل ساعات حظر التجوال

    11 مايو، 2020 - 11:42 ص
    مصطفى الكاظمي

    عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعا  في بغداد يوم الاحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

    واستمعت اللجنة العليا الى تقرير قدمه وزير الصحة عن تطورات الوضع الصحي وعدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي والجهود الوطنية لمكافحة وباء فيروس كورونا.

    وقررت اللجنة ما يلي:

    • أن يكون حظر التجوال من الساعة 5 عصرا الى 5 فجرا
    • فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك
    • تضع وزارة النقل شروطا خاصة لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية

    وأكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بحظر التجوال وتعليمات التباعد الجسدي وإجراءات الوقاية الصحية وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة.

    إرشادات لرمضان آمن في ظل استمرار جائحة كورونا من خلال هذا الرابط:   http://tiny.cc/konxnz

    زورا صفحة وزارة الصحة العراقية على فيسبوك لمتابعة احدث الاصدارات والارشادات حول فيروس كورونـا:

        https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/

     

     

     

    Related Posts


    مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة الجديدة
    مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة
    صوت مجلس النواب العراقي الخميس بالموافقة على خمسة عشر مرشحا قدمهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لعضوية مجلس الوزراء العراقي...
    7 مايو، 2020 - 1:07 م
    المزيد
    إرشادات خاصة لشهر رمضان آمن في ظل استمرار جائحة كوفيد-19
    أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات تُعنى بالقيام "بممارسات رمضانية آمنة في سياق جائحة كوفيد-19"،  في الوقت الذي اكدت فيه خلية...
    23 أبريل، 2020 - 12:38 م
    المزيد
    كوفيد-19: الشراكة بين وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية
    اعتمدت الحكومة العراقية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية سلسلة من الاجراءات لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19)‏ والحد من انتشاره. شاهد هذه...
    6 أبريل، 2020 - 9:09 م
    المزيد
    خلية الأزمة تمدد حظر التجوال في العراق وتعلن عن سلسلة...
      أعلنت خلية الأزمة في العراق عن سلسلة إجراءات إضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من أبرزها: تمديد...
    22 مارس، 2020 - 5:12 م
    المزيد
    كوفيد-19: اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمدد العمل بحظر التجوال...
      عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يوم الثلاثاء اجتماعا في بغداد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد...
    8 أبريل، 2020 - 12:00 م
    المزيد