كوفيد-19: اللجنة العليا تقرر تعديل ساعات حظر التجوال

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعا في بغداد يوم الاحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

واستمعت اللجنة العليا الى تقرير قدمه وزير الصحة عن تطورات الوضع الصحي وعدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي والجهود الوطنية لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وقررت اللجنة ما يلي:

أن يكون حظر التجوال من الساعة 5 عصرا الى 5 فجرا

فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك

تضع وزارة النقل شروطا خاصة لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية

وأكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بحظر التجوال وتعليمات التباعد الجسدي وإجراءات الوقاية الصحية وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة.

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