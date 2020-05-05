كوفيد-19: اللجنة العليا تقرر العمل بنظام الأرقام الفردية والزوجية للمركبات

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعا في بغداد يوم الاثنين عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي لمناقشة اخر التطورات فيما يتعلق بوباء مرض كوفيد-19.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالتكامل والانسجام وبجهود وزارات ومؤسسات الدولة والجهد الوطني الموحد الذي ساهم في السيطرة على الجائحة بشكل متقدم في العراق.

نظام الأرقام الفردية والزوجية

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تطبيق نظام الأرقام الزوجية والفردية للعجلات ووفق التعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية ومديرية المرور اعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف 5 أيار 2020.

العوائل العالقة في المحافظات

كما ناقشت اللجنة اوضاع العوائل العراقية العالقة في المحافظات، وإمكانية تحديد يوم لعودتها الى مناطق سكناها. وسيتم الإعلان عن قرار اللجنة حول هذا الشأن لاحقا.

معامل الاسمنت

وقررت اللجنة العليا النظر بإعادة تشغيل مصانع الاسمنت وتوفيره للاستهلاك المحلي واتخاذ الاجراءات التي تحول دون ارتفاع أسعاره.

ضرروة البقاء في البيت

وشددت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بحظر التجوال، والاستمرار في البقاء في البيت والخروج فقط عند الضرورة القصوى، وتطبيق تعليمات الابتعاد الجسدي وعدم التجمع والتزاحم .

إرشادات لرمضان آمن في ظل استمرار جائحة كورونا من خلال هذا الرابط: http://tiny.cc/konxnz

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