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    كوفيد-19: اللجنة العليا تشدد على ضرورة الالتزام بحظر التجوال وإرشادات الوقاية الصحية

    21 مايو، 2020 - 12:20 م

     

    عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جلسة  يوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي.

    وبحثت اللجنة جدول اعمالها حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتطورات الموقف الصحي في بغداد والمحافظات، ومستوى الالتزام بحظر التجوال ومخاطر وتداعيات عدم الالتزام في عدد من المناطق.

    وشدد رئيس مجلس الوزراء على الالتزام ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية الصحية وقيام الاجهزة الأمنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال دون تهاون في أوقاته المحددة والحظر الشامل خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

    كما دعا الى تعاون الجميع لتجنب تزايد الإصابات وتعريض النظام الصحي للمزيد من الضغوط تفوق طاقته التصميمية، وتؤثر على التمكن من تقديم الخدمات العلاجية للحالات الأخرى من أمراض مزمنة وغيرها.

    وناقشت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عددا من القضايا التنظيمية ومنح التسهيلات لدخول المواد والمعدات اللازمة لإحدى المحطات الكهربائية شرط خضوعها لإجراءات الوقاية الصحية، ومنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية لتوفرها بكميات كبيرة في الأسواق المحلية.

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