كوفيد-19: اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تعلن الثلاثاء يوما للتضامن الوطني

تضامناً مع عوائل المتوفين والمصابين بفيروس كورونا وعرفانا بالدور المتميز الذي تؤديه الكوادر الطبية والتمريضية العراقية، ودعما للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني، وتقديرا لمبادرات التكافل الاجتماعي بين العراقيين، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ما يلي:
كما اكدت اللجنة في بيان لها، أن الحكومة العراقية تعتبر تخفيف الآثار الاقتصادية للوباء ولحظر التجوال على العراقيين، خاصة اصحاب الدخل والاجور اليومية المعطلة اعمالهم ومصالحهم، من أولوياتها القصوى.
كما اكدت أن لجانا وزارية شكلت لغرض دراسة آليات تخفيف الأعباء عن كاهل المتضررين والعاملين بالقطاع الخاص والمتوقفة اجورهم وذوي الدخل المحدود.
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