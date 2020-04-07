كوفيد-19: اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تعلن الثلاثاء يوما للتضامن الوطني

تضامناً مع عوائل المتوفين والمصابين بفيروس كورونا وعرفانا بالدور المتميز الذي تؤديه الكوادر الطبية والتمريضية العراقية، ودعما للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني، وتقديرا لمبادرات التكافل الاجتماعي بين العراقيين، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ما يلي:

بث النشيد الوطني العراقي في جميع وسائل الإعلام العراقية في الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المصادف 7 نيسان في جميع أنحاء العراق، واطلاق صافرات الانذار في الوقت نفسه

للمواطنين حرية التعبير عن مشاعرهم وتضامنهم داخل منازلهم او من شرفات الدور والمجمعات السكنية وضمن حدود الالتزام بحظر التجوال

للمساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة حرية القيام بما تراه مناسبا عبر مكبرات الصوت

الوقوف حدادا على ارواح الضحايا في العراق والعالم اجمع والدعاء للمصابين بالشفاء

كما اكدت اللجنة في بيان لها، أن الحكومة العراقية تعتبر تخفيف الآثار الاقتصادية للوباء ولحظر التجوال على العراقيين، خاصة اصحاب الدخل والاجور اليومية المعطلة اعمالهم ومصالحهم، من أولوياتها القصوى.

كما اكدت أن لجانا وزارية شكلت لغرض دراسة آليات تخفيف الأعباء عن كاهل المتضررين والعاملين بالقطاع الخاص والمتوقفة اجورهم وذوي الدخل المحدود.

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