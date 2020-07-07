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    كوفيد-19: اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تعلن عن حزمة جديدة من القرارات

    7 يوليو، 2020 - 12:30 م

    أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية  يوم الاثنين عن سلسلة من القرارات، من ابرزها:

    • الاستمرار بفرض حظر التجوال الجزئي بين 7 مساء و 6 صباحا من أيام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء، والحظر الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع
    • غلق عيادات الأطباء الخاصة والمجمعات الطبية لمدة أسبوعين بدءا من 7 تموز لغاية 20 تموز
    • التشديد على تطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة لاسيما فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي في داخل المحلات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والعجلات، ومحاسبة المخالفين
    • استئناف عملية التبادل التجاري من خلال منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين يومين في الأسبوع، واخضاع عملية التبادل التجاري الى الاجراءات الوقائية الصحية وتعقيم المواد الداخلة جميعها وتعفيرها عند نقطة التبادل التجاري، وعدم السماح بدخول الأشخاص من خلال المنفذ لأي سبب كان باستثناء السلع والبضائع

    زورا صفحة وزارة الصحة العراقية على فيسبوك لمتابعة احدث الاصدارات والارشادات حول فيروس كورونـا:

        https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/

     

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