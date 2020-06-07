كوفيد-19: اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمدد حظر التجوال الشامل

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي السبت اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وفي مستهل الجلسة، ثمن رئيس مجلس الوزراء دور الكوادر الصحية العراقية الذين يبذلون جهودا كبيرة في مواجهة الوباء وحرصهم على أداء واجباتهم، وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية في تنفيذ حظر التجوال ودعم الكوادر الصحية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء جميع العراقيين إلى توخي الحيطة والالتزام بحظر التجوال وبقواعد التباعد الجسدي واتباع النصائح الصحية الرسمية.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ما يلي:

– تمديد حظر التجوال الى يوم السبت 2020/6/13

– فرض حظر تجول جزئي بين الساعة 6 مساءً والساعة 5 صباحًا ابتداء من يوم الأحد 2020/6/14

– فرض حظر تجوال شامل ايام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع

– تمديد الحظر على جميع التجمعات بكافة أشكالها

– تمديد حظر السفر بين المحافظات

– إلزام المواطنين بارتداء كمامة الوجه وفرض عقوبات على المخالفين

– استمرار غلق المتنزهات والمقاهي ودور السينما ومراكز التسوق والصالات الرياضية والمعاهد التعليمية الخاصة والعيادات الصحية الخاصة وحمامات السباحة والمحال التجارية، باستثناء محال المواد الغذائية والمخابز والصيدليات

– استمرار غلق المطاعم باستثناء خدمات التوصيل للمنازل