كوفيد-19: اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تعلن عن إجراءات لتسهيل عودة العراقيين في الخارج

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يوم الأربعاء اجتماعا خاصا، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لمناقشة عودة العراقيين في الخارج.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي.

وأقرت اللجنة ما يلي:

تقسيم دول العالم إلى مجموعتين بحسب معدل إصابات كوفيد- 19. المجموعة الاولى وهي الدول التي سجلت معدلات إصابة عالية، أي اكثر من 500 حالة لكل مليون شخص، والمجموعة الثانية والتي تضم الدول التي سجلت إصابات بمعدل اقل من 500 إصابة لكل مليون شخص.

العراقيون العائدون من دول المجموعة الأولى يتم فحصهم في المنافذ الحدودية، وعند وجود حالات مشتبه بها يتم نقلهم إلى المستشفيات، أما بقية الوافدين فيتم حجرهم جميعا في أماكن تخصص من الجهات المختصة أو الحكومات المحلية، ولمدة اربعة عشر يوما.

العراقيون العائدون من دول المجموعة الثانية يتم فحصهم في المنافذ الحدودية، وعند وجود حالات مشتبه بها يتم نقلهم إلى المستشفيات، أما بقية الوافدين فيتم إخضاعهم لفحص “تفاعل البوليميراز المتسلسل” او PCR والحجر المنزلي مع اخذ تعهد قانوني منهم بالالتزام بالحجر لحين ظهور نتائج الفحص.

تقوم وزارة الداخلية بالاحتفاظ بجوازات سفر العراقيين العائدين من الخارج لدى دائرة الجوازات، لحين الانتهاء من مدة الحجر الصحي.

تقوم وزارة الخارجية بإعلام العراقيين الراغبين بالعودة إلى العراق بالآلية التي وضعت لعودتهم والموافقة عليها، فضلاً عن تنظيم جداول وقوائم بأسماء العراقيين الراغبين بالعودة.

تقوم وزارة النقل بإعداد جدول بالرحلات وتهيئة الباصات اللازمة لنقل الوافدين إلى أماكن الحجر الصحي.

تقوم وزارة الصحة بتوفير كوادر صحية ومتطوعين في المطارات لغرض تقديم الإرشادات بشأن الإجراءات المطلوبة من الوافدين أثناء مدة الحجر الصحي الإلزامي أو المنزلي.

كما اقرت اللجنة بقاء القوات المسلحة العراقية على أُهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم بشأن إستقبال الوافدين في المطارات والمنافذ الحدودية، وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة.

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