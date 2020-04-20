كوفيد-19: العراق يعلن عن تغييرات في ساعات حظر التجوال

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يوم الاحد اجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي.

وأقرت اللجنة ما يلي:

يكون حظر التجوال من الساعة 7 مساءً الى 6 صباحا ابتداء من 21/4 ولغاية 22/5 مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع بالحظر الشامل التام

الابقاء على الاستثناءات الحالية للكوادر الصحية والقوات الأمنية، بالإضافة إلى الصيدليات والافران وغيرهم من مقدمي الخدمات الأساسية

القيود على التجمعات العامة والاجتماعية تبقى سارية

الاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية ومراكز التسوق وقاعات الافراح ومنع اقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات

السماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصرا ، ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها

السماح بفتح المحال التجارية والمصانع اثناء ساعات النهار المصرح بها

السماح بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الادنى من العاملين وللضرورة حصرا على ان لا يتجاوز نسبة 25٪

منع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد ركابها عن اربعة اشخاص ، والسماح لمركبات الاجرة الصالون بالعمل

منع السفر الخارجي والداخلي والتنقل بين المحافظات

على الجميع ارتداء الكمامات خارج المنزل بدون استثناء وتتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين

دعم الكوادر الصحية

وناقشت اللجنة العليا توفير الدعم للكوادر العاملة في المؤسسات الصحية في ظل التماس المباشر خلال أزمة انتشار وباء كورونا، وقررت :

صرف مكافأة شهرية للكوادر التي على تماس مباشر مع المصابين بالفيروس، ومنحهم قطع اراضٍ سكنية

رفع توصية للأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون لمضاعفة خدمة هذه الكوادر خلال فترة مكافحة الوباء لأغراض التقاعد ومنح الامتيازات الوظيفية وتمديد السن التقاعدية للأطباء

ووجهت اللجنة العليا نداء للمواطنين بالالتزام التام بالتعليمات والارشادات الصحية وعدم مغادرة البيت إلا عند الضرورة حفاظا على الارواح وعلى النتائج الصحية المتحققة بفضل تعاون الجميع.

زورا صفحة وزارة الصحة العراقية على فيسبوك لمتابعة احدث الاصدارات والارشادات حول فيروس كورونـا: https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/