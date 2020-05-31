كوفيد-19: العراق يمدد حظر التجوال الشامل

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي السبت اجتماعا مشتركا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة النيابية.

وفي مستهل الاجتماع المشترك، اثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود المتميزة للكوادر الصحية العراقية التي تقف في خط التصدي الأول لمواجهة خطر جائحة كورونا، وتوجّه بالشكر للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تتفانى في تأدية واجبها سواء في تطبيق حظر التجوال، أم عبر مرافقة الفرق الصحية.

كما عبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره العالي للعائلات العراقية التي التزمت بتطبيق حظر التجوال وقواعد الوقاية الصحية.

وبعد مناقشات حول اخر التطورات الصحية في العراق، اقر الاجتماع المشترك الإجراءات التالية:

تمديد حظر التجوال التام في العراق لغاية 6 حزيران 2020 مع السماح لمحال الأغذية والفواكه والخضر والأفران والصيدليات بالعمل، بشرط عدم تواجد أكثر من خمسة أشخاص داخل هذه الأماكن وان يرتدي العاملون والزبائن كمامات الوجه

السماح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل المنزلي

تعطيل المؤسسات الحكومية كافة، ويستثنى منها الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية وتشمل وزارات الكهرباء والبلديات والزراعة والموارد المائية بالإضافة إلى أمانة بغداد

إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمّامة خارج البيت وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها

استمرار تعليق الرحلات الجوية الداخلية، وكذلك الرحلات من وإلى العراق

توجيه الجهات المعنية بتطبيق قرار حظر التجوال بشكل صارم وتشديد الإجراءات داخل الاحياء السكنية ومنع التجمعات

وشدد الاجتماع المشترك على أهمية التزام المواطنين بإرشادات الوقاية الصحية والتباعد الجسدي ومساعدة الاجهزة الأمنية على تنفيذ واجباتها حماية لأنفسهم ولأسرهم وصحة العراقيين كافة.

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