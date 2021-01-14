كوفيد-19: تحديث قائمة الدول الممنوع السفر منها و إليها بسبب السلالات الجديدة للفيروس
عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعا يوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.
واستعرضت اللجنة اخر التطورات فيما يتعلق بجائحة كورونا واتخذت عدة قرارات من بينها:
- تحديث قائمة الدول التي يمنع السفر منها واليها بسب ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا فيها لتشمل: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إسبانيا، استراليا، جنوب افريقيا، البرازيل، الدنمارك، المانيا، النمسا، الهند، اليابان، اليونان، ايرلندا، بلجيكا، جنوب افريقيا، جورجيا، زامبيا، سلوفاكيا، فرنسا، فنلندا ولوكسمبورغ
- منع دخول الوافدين من هذه الدول باستثناء العراقيين مع إلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض عبر فحص الـ PCR
- يستثنى من منع الدخول للعراق الدبلوماسيين والوفود الحكومية الرسمية والمنظمات الدولية والخبراء العاملين في المشاريع الخدمية على أن يتم تقديم فحص الــ PCR خلال (72) ساعة قبل وصولهم للعراق
- التأكيد على التزام المدارس الحكومية والأهلية بالتعليمات الصادرة عن لجنة الصحة والسلامة الوطنية بالدوام يوما واحدا في الأسبوع، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الكاملة
- توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة الصحة لإجراء الامتحانات
- تشديد الإجراءات العقابية للمحلات والمطاعم والمولات والنوادي والمقاهي والقاعات الرياضية وقاعات المناسبات التي تخالف التعليمات الصحية الوقائية لمواجهة الجائحة من خلال فرض غرامة لا تتجاوز 5 ملايين دينار أو الإغلاق لمدة لا تزيد على 90 يومًا
- اعتماد مبدأ التعامل بالمثل مع شركات الطيران غير المحلية في فرض رسوم تخص فحوصات الــ PCR للمسافرين
- تطبيق الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الإجراءات الوقائية والمتمثلة بإلزام جميع الموظفين والمراجعين بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات والحفاظ على مسافة التباعد البدني، وتوفير مستلزمات غسل وتعقيم اليدين، مع ضرورة تقليل المراجعات التي تتطلب حضور الأشخاص وجها لوجه، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لإكمال المعاملات
- توجيه وزارة التربية بالإيعاز الى مديريات التربية في المحافظات بالتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة لفحص الطلاب والملاكات ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحد من انتشار المرض
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